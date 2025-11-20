Escritora Irene Vallejo: la presión estética marca a las mujeres desde la infancia

La escritora y filóloga española Irene Vallejo reflexionó sobre la presión estética que viven las mujeres desde niñas y cómo esa carga condiciona sus vidas.

Al participar en el Desayuno de Listín Diario, Vallejo, de 46 años, explicó que desde niñas a las mujeres se les enseña que su valor también se mide por su apariencia física.

Señaló que este mensaje está mucho más presente en la educación de las mujeres que en la de los hombres, y que la sociedad aún insiste en que una niña “tiene que estar guapa, peinarse, vestirse bien” y cuidar su imagen como algo importante de su identidad.

Para la escritora, quien el pasado martes recibió el título de doctora honoris causa por parte de la Universidad APEC, en Santo Domingo, esta idea tiene consecuencias profundas que acompañan a las mujeres durante toda la vida.

Uno de los efectos más visibles aparece cuando llegan a la edad adulta, momento en que —afirmó— muchas mujeres empiezan a sentir que socialmente “ya no cuentan” o que se vuelven “invisibles”.

Vallejo describió esa etapa como un punto en el que se intensifican las presiones frente al envejecimiento, sumadas a mensajes que insisten en que la belleza es momentánea y debe aprovecharse rápidamente antes de perderla.

En su reflexión, señaló que estas ideas generan una especie de carrera contrarreloj.

“Hay un condicionamiento a lo largo del tiempo. Además suele manifestarse así como con mucha prisa: tienes un florecimiento y tienes que aprovecharlo porque luego ya irás perdiendo belleza y atractivo físico y con eso disminuirán tus herramientas”, sostuvo en el desayuno de este medio, encabezado por su director Miguel Franjul.

Por eso, dijo, resulta “muy difícil” aprender a moverse en una sociedad que envía constantemente estos mensajes.

Efectos del entorno

Vallejo también habló de los límites confusos entre la libertad personal y las imposiciones externas: comentó que muchas veces es difícil distinguir si una mujer se viste o se muestra de cierta manera por decisión propia o porque el entorno la lleva a cumplir expectativas ajenas.

Mencionó, por ejemplo, el caso de las cantantes que aparecen muy sexualizadas en los escenarios. Se preguntó si esto responde a una elección libre o si es el mercado imponiendo lo que cree que la llevará a triunfar y a atraer más público.

“Todo eso son unos dilemas difíciles de resolver en el caso de cada mujer. Y allí también hay un aprendizaje”. IRENE VALLEJO ESCRITORA ESPAÑOLA

La autora añadió que esa presión también viene de industrias, como la de la cirugía estética, que alimentan la disconformidad con el propio cuerpo y con el paso del tiempo.

Reconoció que muchas mujeres todavía luchan internamente con esa incomodidad y que queda un largo camino para aprender a reivindicar otra forma de ser miradas y valoradas.

“Eso todavía es algo que no hemos resuelto muchas mujeres en nuestro propio interior: que tenemos que ir madurándolo y aprendiendo también a reivindicar que nos miren de otra manera, que no nos culmen”, dijo.

Vallejo insistió en que es necesario romper con la idea de que mostrar el cuerpo es la vía para obtener ciertos éxitos, porque eso transmite un mensaje equivocado y refuerza una recompensa injusta.

Afirmó que el talento debe estar por encima de la apariencia física y que cuidar la imagen puede ser parte de la vida, pero nunca una obligación. “Se trata de que se valore el talento, y al margen de la apariencia física, que por supuesto todos intentamos cuidar nuestra apariencia física y tener el mejor aspecto posible, pero que no sea una obligación o una imposición”, añadió.

La escritora española, Irene Vallejo, participó en el Desayuno de Listín Diario.RAUL ASENCIO/LD

Recordó, sin embargo, que este debate no es nuevo.

Mencionó a filósofas como Susan Sontag, que han reflexionado sobre la relación entre la edad, la belleza y el valor de las mujeres.

“Intenta convencer también a las mujeres de que no se sientan menos valiosas por la edad, por la apariencia física, que aprendamos”, dijo sobre la estadounidense Sontag.

Incluso citó al escritor romano Ovidio, quien en su poema “El Arte de Amar” aconsejaba: “Si quieres que te amen, tienes que cultivar otras cualidades, porque las físicas van a ser pasajeras”. Y eso decía: “Si quieres ser amada, tienes que ser amable, tienes que hacerte amar cuidando en el jardín otras plantas que no sean solo las flores femeninas”.