Opret informa que retraso en línea 2 del Metro se debe a “procesos constructivos” del transporte

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que desde las 7:30 de la mañana y debido a “los procesos constructivos que se están realizando en la Línea 2C se ha registrado una avería en el cambia vía, que afecta exclusivamente la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el km 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la Línea 2 del Metro”.

A pesar de esto, usuarios de las diferentes redes sociales aseguran que la falla se ha registrado alrededor de las 6:30 de la mañana en varias paradas de esta línea.

De igual forma, la Opret indicó que se ha habilitado un servicio alternativo con los “autobuses del Corredor de la Núñez y autobuses de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó”.

“El resto de las estaciones de la Línea 2 opera con normalidad y la Línea 1 no presenta afectaciones. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión”, informó la entidad en un comunicado.

Diversos videos que han llegado a esta redacción muestran las largas filas en las diferentes estaciones y las personas asegurando que tenían una hora en el transporte sin llegar a su destino.

La línea 2 del Metro de Santo Domingo, conecta la Concepción Bona en Santo Domingo Este con la estación María Montez en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Mientras que la línea 2C conectará el Kilómetro 9 con la entrada de Los Alcarrizos.