Tribunal deja sin efecto oposición a cuentas bancarias del Oncológico del Cibao

El Juzgado de la Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago falló a favor del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), administrado por el Patronato Cibaeño contra el Cáncer, dejando sin efecto la oposición interpuesta a las cuentas bancarias de la institución, sometida por su antiguo presidente, el ingeniero Héctor Antonio Lora.

Mediante la ordenanza civil núm. 0514-2025-SORD-00555, el tribunal acogió la demanda en solicitud de levantamiento de oposición, interpuesta por el Patronato Cibaeño Contra El Cáncer, Inc., representada por su nuevo presidente, el doctor Yván Alexis Mercader Mateo, en contra de los señores Héctor Antonio Lora Cruceta, Thelma Sadi Rodríguez Báez, Yanet Rodríguez y Dilcia I. Vargas Sánchez.

“El señor Héctor Antonio Lora, intentando crear un caos en la institución, puso una oposición sin fundamento alguno a las cuentas del oncológico, para que no pudieran hacer transacciones, pagar facturas, atender pacientes, pero gracias a Dios nada de eso ocurrió. Entonces se interpuso una acción por parte del patronato para el levantamiento de esa oposición”, indicó el licenciado Johann Newton López, abogado del IORC.

A la vez, el juzgado ordenó al Banco BHD de la República Dominicana, Banco de Reservas de la República Dominicana y la Cooperativa La Altagracia; dejar sin efecto dicho acto y liberar los valores retenidos por efecto de este en todas las instituciones financieras.

Asimismo , el tribunal condenó a Héctor Antonio Lora, Thelma Sadi Rodríguez, Yanet Rodríguez y Dilcia I. Vargas, al pago de las costas del procedimiento.