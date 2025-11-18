Reportan 165 mil intervenciones para reducir pérdidas de octubre

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) declaró que en octubre de 2025 las empresas Edesur, Edenorte y Edeeste, efectuaron acciones técnicas en sus zonas de contratación, con la intención de reducir pérdidas, optimizar la fácturación y mejorar el servicio de electrícidad que suministran en todo el país.

En los informes del organismo, las distribuidoras hicieron más de 73 mil evaluaciones técnicas, normalizaron la situación de 44 mil clientes, se desmantelaron 12 mil conexiones ilegales y capacitaron al menos 5 mil usuarios nuevos, más el ajuste de 3,063 irregularidades en la facturación de casos en Edenorte.

Las empresas distribuidoras eléctricas lograron resultados positivos de las acciones en contra de fraude, que resultaron en una gran disminución en los registros de compra, que apenas llegaron al 1.1% mayor que en 2024, en relación con el incremento entre 2023 y 2024, que fue 13.3%.

Lo más relevante para el sector es que incluso sin registro de crecimiento significativo en las compras de los clientes, el suministro experimenta un abastecimiento que va entre 97% y 98%.

En la zona sur, Edesur indicó intensas inteveniones en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Bahoruco y San Juan. La corporación reportó 25,701 inspecciones, 12,105 normalizaciones, 2,343 desmantelamientos y 1,558 nuevos clientes, en adicion de unas mejoras específicas en redes críticas para que se fortalezca la confianza en el suministro.

Edenorte trabajó en comunidades de Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Francisco, Mao y Dajabón. En el reporte se presentan 17,512 inspecciones, 7,674 normalizaciones, 2,109 desmantelamientos y 3,063 anomalías registradas que impactaron la facturación. La empresa destinó proyectos para mejorar las redes dirigidos a fortalecer la seguridad operativa.

En la región este, Edeeste condujo actividades que lograron 30,455 inspecciones, 18,885 normalizaciones, 8,175 desmantelamientos y 3,280 captaciones de nuevos clientes, interviniendo sectores de Santo Domingo Este, Villa Mella, Monte Plata, Distrito Nacional, San Pedro, La Romana, Higüey y Hato Mayor.

El CUED expresó que las acciones realizadas en la jornada forman parte del plan nacional de reducción de pérdidas, que también fortalecen redes, detección de irregularidades, formalización de usuarios y mejoras tecnológicas. La empresa informó que las iniciativas continuarán extendiéndose los próximos meses, enfocándose en zonas críticas donde persisten altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas.

La CUED invita a la población a que denuncien todas las situaciones de fraude o irregularidades en el servicio de energía eléctrica que enfrenten por el portal oficial: www.energiasinfraude.com.do