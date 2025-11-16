Rescatan a dos trabajadores atrapados tras derrumbe en cementera en Santiago

Dos trabajadores de la fábrica de Cemento Cibao en Santiago fueron rescatados este domingo, tras quedar atrapados por un derrumbe interno ocurrido durante la madrugada.

El incidente se registró en el área de la tolva mientras realizaban labores para liberar material de yeso compactado.

El colapso se produjo aproximadamente a la 1:40 de la madrugada. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia para iniciar las labores de búsqueda y rescate en la estructura colapsada.

Tras varias horas de intensa y continua labor, los rescatistas lograron sacar a los dos empleados atrapados. A las 7:25 a. m., fueron extraídos con vida Euri Rafael Mata, de 28 años; y un compañero identificado solo como Christopher, de 26 años de edad.

Ambos trabajadores fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados por unidades del Sistema 9-1-1 hacia la Clínica Unión Médica para recibir atención especializada.

El desplome en Cementos Cibao ocurrió la madrugada del domingoFuente externa

Amplio operativo de rescate

El operativo de rescate fue un esfuerzo conjunto que comenzó con las unidades del Cuerpo de Bomberos de Puñal, quienes rápidamente solicitaron apoyo a otras instituciones de emergencia. A las labores se sumaron los Bomberos de Santiago y la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Defensa Civil de Santiago, entre otros organismos.

Las autoridades no han reportado nuevos riesgos en las instalaciones de la fábrica. Se espera que una evaluación técnica a fondo se realice en las próximas horas para determinar las causas precisas que provocaron el colapso y el socavón en el área de la tolva.