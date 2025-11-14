Inden celebra Día Mundial de la Diabetes recordando su importancia

En medio de un mar de globos azules, color que simboliza la lucha contra la diabetes, decenas de personas se reunieron este jueves en el Instituto Nacional de la Diabetes (Inden) en una jornada dedicada a crear conciencia, promover la prevención y recordar la importancia de detectar a tiempo una condición que sigue en ascenso en República Dominicana.

Desde su fundación, el Instituto Nacional de la Diabetes lleva 53 años celebrando este día para generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de conocer esta enfermedad y cómo cuidarse, al igual que comprender las distintas medidas para prevenir complicaciones.

Durante la celebración del Día Mundial de la Diabetes, el coordinador de residencia de diabetes y nutriología, Rodríguez Despradel, destacó que esta enfermedad cada día tiene más personas y resaltó la necesidad del cuidado de la población.

"Queremos crear conciencia dentro de la población de que esta condición, pues, es llevadera, se puede controlar y además se puede hacer prevención de la misma", afirmó Despradel.

En República Dominicana la diabetes es una enfermedad que impacta a muchos, afectando a más del 13 % de la población.

Ammar Ibrahim, director del Inden, confirma que la cantidad de personas que tienen está enfermedad va en aumento y reconoce la importancia de la orientación continua.

"Tenemos que pasar por delante de esa enfermedad e ir orientando a la población a más prevención" señaló Ibrahim.

Prevenir esta enfermedad es una labor del día a día. Ibrahim, enfatizó en que "la diabetes es una realidad, pero ya no es una enfermedad si la cuidamos...es una condición de vida que se cuiden. Las personas con diabetes pueden vivir su vida totalmente normal y van a morir de otra cosa natural, no de diabetes".

La sociedad actual es consciente de las implicaciones de la enfermedad, el director del centro afirma que hoy en día la población se identifica con la diabetes.

"Hoy la personas saben mucho sobre la enfermedad, saben sobre la prevención y cada vez que hay una actividad que incentiva la educación y la participación el recibimiento es gigante”, afirmó.

Avances en la medicina

"Siempre, siempre hay avance, siempre hay medicamentos nuevos. Siempre hay técnicas nuevas y la tenemos aquí, todo en el hospital al servicio de la población", destacó Ibrahim.

Historias que confirman un buen servicio

Durante la celebración del Día Mundial de la Diabetes, pacientes, familiares y personal médico hicieron acto de presencia en este acto organizado por el Inden. Los pacientes demostraron su felicidad y agradecimiento por el trato recibido por el instituto haciendo énfasis en los buenos cuidados a lo largo del proceso de la enfermedad.

“Tengo tiempo viniendo aquí y me siento feliz, muy contenta y muy agradecida” afirmó Irene Peña, paciente del centro. Peña destaca que hay que cuidarse y con emotividad dice “ hay que darle gracias a Dios por todos los procesos que todos los superamos. Todo es obra de Dios”.

Ramon Espinal, paciente diabético, explica su experiencia en el instituto: “Mi transcurso ha sido bueno, aquí hay buenos médicos y le aconsejo a mucha gente que se quedan en hospitales raros que vengan a los ríos que aquí están los buenos”.

En el Iden, la celebración por el Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre, dura todo el día. Ammar Ibrahim destacó que “para nosotros no sólo es el 14 de noviembre; tenemos 365 catorce de noviembre al año, siempre estamos en eso”.

¿Qué saber sobre la diabetes?

Lucía Corporal, médico residente de segundo año de diabetología y nutrición, afirma que dentro de las informaciones que cada persona debe manejar se destaca que: “La diabetes es una enfermedad que puede conllevar a complicaciones muy graves… Lo peor de la diabetes no es el diagnóstico, sino las complicaciones a las que te puede llevar. Dígase terminar con afectación del riñón por la glucosa alta en sangre, terminar en diálisis o una de las complicaciones más temidas que es la amputación de un miembro”.

Corporal hace una invitación a la población a no tomar a la ligera el diagnóstico de la enfermedad, “hay que prestar atención, es necesario dar seguimiento, mantener el nivel de glucosa controlado y en el caso de los pacientes diabéticos tipo 2 que tienen la oportunidad de revertir el cuadro, pues entonces buscar la manera de hacerlo, llevando su tratamiento adecuado y realizando cambios en el estilo de vida, que es lo principal”.