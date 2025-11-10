“Esta será una diócesis que pasará de fiesta en fiesta”, dice monseñor Ruiz en su primera misa

“Esta será una diócesis que pasará de fiesta en fiesta”, así inició monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa su primera misa en la Catedral Stella Maris, sede de la nueva diócesis.

Mientras con gran entusiasmo, los feligreses en el entorno que sirve de base a la nueva Diócesis Stella Maris reciben a su nuevo obispo Ruiz de la Rosa y expresaron la esperanza de que este y sus proyectos ayuden a solidificar la fe de la iglesia y unir cada vez más a la comunidad católica.

Esta diócesis fue creada recientemente por su santidad el papa León XIV, con el objetivo de fortalecer el amor y la oración en Santo Domingo Este, municipio donde nació la nueva Catedral Stella Maris.

Pedro, un feligrés congregado en la iglesia de la parroquia de San Juan de Ávila en Los Mameyes, se encontraba feliz de la integración de la nueva diócesis y agradecido por presenciar un momento histórico para el país.

“Esperamos muchas bendiciones, fue todo muy bonito y promovido por Dios”, así expresó Pedro, quien había participado en la actividad y escuchó con atención las palabras del obispo.

Gris, una feligresa, también expresó que es un avance tanto para el municipio como para la comunidad, deseando bendiciones para el nuevo obispo que guiará la santa iglesia desde la Diócesis Stella Maris.

“Le deseo muchas bendiciones y que el Señor le dé sabiduría para guiar por buen camino esta diócesis”, dijo Gris, contenta por la creación de una nueva sede de la Iglesia católica en Santo Domingo.

Afianzar su fe en Dios

La ceremonia fue enriquecida por la actuación del coro, que ofreció interpretaciones de obras y cantos de veneración que subrayaron la relevancia de la ocasión, convirtiéndola en un momento de gran seriedad y una evidente felicidad en el ambiente.

El obispo, durante la homilía, invitó a los fieles religiosos a afianzar su fe en Dios, dejarse guiar por sus preceptos y su amor por la humanidad.

“No importa que haya muerte en mi casa porque si dejo que Cristo toque lo que hay en mi casa, lo transformará en vida. Lo que hay que hacer si no está llegando el manantial de vida a tu casa, revisa si tienes una pared”, mencionó Ruiz de la Rosa, durante su homilía.

Durante la celebración eucarística, monseñor Ruíz explicó el evangelio de manera clara, con el objetivo de dar a entender cómo construimos nuestra vida espiritual y “acercarnos a nuestra fe”.

Al finalizar la santa misa, Ruiz de la Rosa invitó a los asistentes a seguir a la Virgen María, como madre de Dios y protectora de la iglesia.

“Guíense de esta estrella para llegar a Jesús”, concluyó al invitar a los fieles católicos a dejarse guiar por la virgen María, convertida en estrella en sus vidas.

Ceremonia de ordenación episcopal

La ceremonia de ordenación episcopal de monseñor Ruiz de la Rosa, realizada este sábado, estuvo cargada de alegría; los fieles religiosos esperaban al nuevo obispo.

Durante la celebración, monseñor Ruiz de la Rosa fue ordenado obispo mediante el rito de imposición de manos y oración consagratoria, recibiendo así la plenitud del sacramento del orden sacerdotal.

El nuevo obispo se postró, en símbolo de una nueva vida en la Iglesia católica, llevada de humildad, firmeza y amor por su pueblo.

Como parte del acto de ordenación, monseñor Piergiorgio Bertoldi, nuncio apostólico y representante del papa León XIV en República Dominicana, entregó un anillo a Ruiz de la Rosa, la mitra sacerdotal y el báculo; estos símbolos religiosos lo acompañarán en su camino por la fe y el amor a Dios.

Personalidades presentes

El acto religioso contó con la presencia del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez; monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros; y monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo emérito de San Francisco de Macorís. Asistieron también los presbíteros Fermín de los Santos, de la diócesis de Stella Maris, y Williams Antonio Arias Arias, de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

Desde el ámbito político estuvo presente el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; la exprimera dama, Cándida Montilla de Medina.

También, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps; Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Félix Méndez; director de Bienes Nacionales y honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez, y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

Asimismo, también estuvieron presentes el expresidente de la República, Leonel Fernández; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y otros políticos de la vida nacional como Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García y Jean Alain Rodríguez.

Diócesis Stella Maris

La diócesis de Stella Maris fue una petición del papa León XIV para fortalecer la atención pastoral que abarca los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, los cuales previamente formaban parte de la arquidiócesis de Santo Domingo.

Esta diócesis contará con 64 parroquias, 40 sacerdotes diocesanos, 55 sacerdotes religiosos, 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, 12 religiosos profesos y 83 monjas.