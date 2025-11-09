RD concluye entrega de ayuda humanitaria a Jamaica y Cuba tras el paso del huracán Melissa

En el marco de la Operación “Solidaridad Caribeña”, ordenada por el presidente Luis Abinader, el gobierno dominicano informó la finalización de entregas de ayuda humanitaria enviada a Jamaica y Cuba, países afectados por el paso del Huracán Melissa.

La operación fue coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Salud Pública, junto a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y Promese/CAL, con el propósito de ofrecer una respuesta rápida, eficiente y solidaria ante las necesidades urgentes que el fenómeno generó en las regiones caribeñas.

El envío incluyó alimentos, medicamentos, colchones, mosquiteros, juegos de sábanas, colchonetas y artículos de higiene básica, transportados mediante tres embarcaciones y una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea y la Armada de República Dominicana.

La ayuda fue recibida en su totalidad por las autoridades de Jamaica y Cuba, en coordinación con organismos de socorro y autoridades locales, garantizando que los insumos llegaran directamente a las comunidades más afectadas.

Sobre la operación

La Operación “Solidaridad Caribeña” representa un hito en la política exterior y de defensa de la República Dominicana, al consolidar la capacidad del país para movilizar recursos humanos y logísticos en favor de pueblos aledaños ante situaciones de emergencia.