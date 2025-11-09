Fallece Leopoldo Díaz Henríquez, fundador de Hogar Crea en República Dominicana

Falleció este domingo Leopoldo Díaz Henríquez, fundador de la organización sin fines de lucro nacional Hogar Crea, organización que se dedica a la prevención del consumo de drogas en República Dominicana.

“Un hombre visionario, líder incansable y pilar fundamental en la creación de nuestra institución. Su legado trasciende generaciones, inspirando esperanza y transformación en la vida de miles de personas”, expresó la entidad a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre su muerte. A Díaz Henríquez, presidente de por vida (Ad Vitam) de la institución, le sobrevive, entre otros, su hijo Julio Díaz Capellán, quien ocupa la posición de director en la actualidad.

“Su dedicación y amor por ayudar a otros dejaron una huella imborrable en la historia de Hogar Crea Dominicano. Descansa en paz, don Leopoldo. Tu legado vivirá por siempre en nuestros corazones y en el trabajo que realizamos cada día”, contiene el comunicado.

Honras funebres

Los restos de Don Leopoldo Manuel Díaz Henríquez serán velados en la Funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln, a partir de mañana lunes 10 de noviembre, a las 12:00 de la tarde, hasta el martes 12 de noviembre a esa misma hora. Posteriormente, será sepultado en el Cementerio Cristo Redentor, a la 1:00 p.m. del martes.

“La Familia Díaz Henríquez, la Familia Díaz Heyaime y la Familia Díaz Jiménez, junto a Hogar Crea Dominicano Inc., invitan a toda la familia institucional, amistades y comunidad en general a unirse en oración, acompañamiento y homenaje en este momento de recogimiento y profunda reflexión”, expresaron los familiares a través de una nota de prensa enviada a este medio.

50 años

Desde el 15 de febrero del año 1975, Leopoldo Díaz intenta servir como medio para responder al problema del uso indebido de drogas, luego de establecer el primer centro de tratamiento en el territorio nacional. 12 meses después, Hogar Crea Dominicana fue reconocido por el Estado como una entidad sin fines de lucro, a través del decreto emitido por el Poder Ejecutivo 1708.

Precisamente, su hijo, hoy encargado de la asociación, fue el motivo que lo sumergió en el proceso de la rehabilitación, ya que se habría convertido en un adicto de las drogas. Al ver los resultados que obtuvo con los mecanismos utilizados en su consanguíneo, decidió replicarlos en la sociedad dominicana para evitar que otras familias continuaran siendo afectadas por las consecuencias que provocan los narcóticos en los seres humanos.

Según datos compartidos en su página web, la organización dispone en la actualidad de, aproximadamente, 43 residencias de asistencia “trabajando a toda capacidad, con miles de adictos en tratamiento de rehabilitación y con personal terapéutico y profesional laborando incansablemente en el rescate de esta juventud perdida”.

Los programas de Hogar Crea han sido utilizados para desarrollar comunidades terapéuticas en Latinoamérica, algunos de estos países son Colombia y Chile.