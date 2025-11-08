Hombre mata a puñaladas a su expareja en Saballo, Imbert, en Puerto Plata

Un hombre identificado solo como Geraldo, alias “Tite”, es acusado de asesinar a su expareja al propinarle tres heridas de arma blanca, en un hecho ocurrido en la comunidad de Saballo, Imbert.

Brendalis Castillo Padilla, Brenda, de 24 años de edad, residente en el sector Barrio Nuevo, perdió la vida tras recibir las heridas de su expareja con quien había procreado 2 hijos.

La joven recibió atenciones médicas en el hospital de Imbert, donde falleció a consecuencia de las heridas de arma blanca qué recibió.

Informes indican que la pareja llevaba poco tiempo de separados, por lo que su victimario se mantenía en constante asedio a la fallecida, tras esta no querer regresar con él.

El trágico suceso aconteció frente a una banca de lotería donde presuntamente laboraba la joven.

La Policía Nacional inició de inmediato la búsqueda del victimario para ampliar las investigaciones.