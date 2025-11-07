CNM convoca a vistas públicas a 84 postulantes a la Suprema y el Tribunal Superior Electoral

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a vistas públicas a 84 postulantes preseleccionados para ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Las vistas se celebrarán en cuatro jornadas los días martes 11, viernes 14, martes 18 y jueves 20 de este mes de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Todas las sesiones serán transmitidas en vivo por los canales oficiales.

Asimismo, el Consejo rechazó un recurso de revisión interpuesto contra una decisión previa que excluía de la preselección a algunos aspirantes a la SCJ provenientes de la carrera judicial que no ocupan cargos equivalentes a jueces de corte de apelación, por considerar que no cumplen los requisitos constitucionales y legales mínimos.

Calendario de vistas públicas y lista de preseleccionados

Martes 11 de noviembre, aspirantes a la SCJ

El listado de este primer grupo de aspirante a la SCJ lo componen: Édynson Francisco Alarcón Polanco, Melkis Antigua, Miguelina de Jesús Beard Gómez, Julio César Emilio Canó Alfau, Ursula Josefina Carrasco Márquez de Suberví, Yrcania Ibelice Casado Pimentel, Franklin Emilio Concepción Acosta, Karina Concepción Medina, Ylona María De la Rocha Camilo, Matías Modesto Del Rosario Romero, Erasmo Durán Beltre, William Radhamés Encarnación Mejía, Catalina Ferrera Cuevas.

Del Tribunal Superior Electoral, para ese mismo día son: Elisa Alexandra Abreu Jiménez, Juan Angomás Alcántara, Joaquincito Bocio Familia, Francisco Eugenio Cabrera Mata, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Freddy Ángel Castro Díaz, Juan Bautista Cuevas Medrano, Fernando Fernández Cruz.

Viernes 14 de noviembre de 2025

Los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia son: Francisca Gabriela García Gómez de Fadul, Alexis Andrés Gómez Geraldino, Julián Antonio Henríquez Puntiel, Arístides Dalmiro Heredia Sena, Mildred Inmaculada Hernández Grullón, Yoaldo Hernández Perera, Manuel Aurelio Hernández Victoria, Erick José Hernández-Machado Santana, Carmen Estela Mancebo Acosta, Wendy Sonaya Martínez Mejía, Pedro Antonio Mateo Ibert, Daira Cira Medina Tejeda, Víctor Rafael Menieur Méndez.

El Tribunal Superior Electoral: Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, Lenis Rosángela García Guzmán, Juan Manuel Martín Garrido Campillo, José Heriberto Gómez Pichardo, Ramón Antonio Hernández Domínguez, Domingo Arturo Holguín Martínez, Ramón Arístides Madera Arias, Niño José Merán Familia.

Martes 18 de noviembre de 2025

De la Suprema Corte de Justicia: Yokaurys Morales Castillo, Wilson Francisco Moreta Tremols, Aldemaro José Muñiz Mena, Daniel Julio Nolasco Olivo, Edison Joel Peña, Sonia Milagros Perdomo Rodríguez, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Doris Josefina Pujols Ortiz, Roberto Carlos Quiroz Canela, Manuel Antonio Ramírez Suzaña, Maritza Marizol Reynoso, Arelis Socorro Ricourt Gómez.

Del Tribunal Superior Electoral: Samuel Moquete de la Cruz, Stefany María Peña Hernández, César René Peñaló Ozuna, Rafaelina Peralta Arias, Cristian Perdomo Hernández, Rosa Fior D’Aliza Pérez de García, Juan José Quezada Rodríguez, Alfredo Ramírez Peguero, Fermina Reynoso.

Jueves 20 de noviembre de 2025

De la Suprema Corte de Justicia: Namphi Andrés Rodríguez, Víctor Leonardo Rodríguez, Juan de las Nieves Sabino Ramos, Pedro Antonio Sánchez Rivera, Luis Domingo Sención Araujo, Lusnelda Solis Taveras, Emerson Franklin Soriano Contreras, Claudio Enrique Stephen Castillo, Juan Fantino Suriel Hilario, Carmen Zulema Tejeda Soto, Danilo Antonio Tineo Santana, Miguelina Ureña Núñez, Yorlin Lissett Vásquez Castro, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, José María Vásquez Montero, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero.

Del Tribunal Superior Electoral: Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez, Enelia Santos de los Santos, Ana Giselle Valerio Valerio, Pedro Pablo Yermenos Forastieri.