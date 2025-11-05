Cinco heridos y viviendas destruidas en colapso tanque de INAPA en SPM

Cinco personas heridas, 15 viviendas destruidas, incluidos varios vehículos fue el resultado del colapso del tanque principal del acueducto del barrio Las Minas de este municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís.

El estruendo, seguido de un gran caudal de agua, sorprendió a los residente del sector cerca de las 7:15 de la mañana de este miércoles, mientras los heridos; cuatros adultos y un menor, fueron arrastrados por el caudal de agua.

La tranquilidad del municipio de Consuelo se vio interrumpida al escucharse el sonido similar a una fuerte explosión provocando el desplome de la estructura de hierro del tanque de agua del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que abastecía a la comunidad.

De inmediato las autoridades actuaron, trasladando a centro de salud local a los heridos, quienes luego fueron llevados al hospital Regional Doctor Antonio Musa de San Pedro de Macorís, donde su estado era "de cuidado" no "de gravedad".

En el área se observaron los daños de las viviendas y en los alrededores vehículos que quedaron incrustados al ser arrastrados, mientras se observaba un ambiente de desolacion, similar a luego que cae una bomba.

INAPA informa que el depósito regulador que colapsó en el barrio La Mina, municipio Consuelo, en San Pedro de Macorís, data de más de 30 años.INAPA

Los quipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para evaluar los daños y brindar apoyo a las familias afectadas y incluida la gobernadora Yovanny Baltazar, gobernadora provincial quien se comprometió a ofrecer asistencia a los afectados de las instrucciones emanadas del Palacio Nacional.

Soldados del Ejército Dominicano adscritos al Ministerio de Obras Públicas y agentes de la Polícia Nacional fueron acostados en el lugar, para proteger propiedades y aislar a curiosos del área del siniestro.

Las quejas

Los residentes y varios de los afectados indicaron que el colapso, pudo evitarse, ya que se conocian de filtraciones.

Personal de INAPA habia acudido, solo a realizar algunos remiendos, pero que no le dieron la atención debida, en lo que pudo terminar en una desgracia mayor.