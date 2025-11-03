Una pareja se lanza al río Yuna huyéndole a la DNCD

Dos personas, hasta el momento no identificadas, se lanzaron a las aguas del río Yuna, en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, para evadir ser arrestados por efectivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En audiovisuales que circulan en las redes sociales, se observa el momento en que estos individuos, un hombre y una mujer, se encuentran nadando en el río, en su intento de escapar de las autoridades.

Asimismo, en el video se observa cómo ambos logran salir del afluente.

En el operativo realizado por la DNCD en el sector La Jagua del Distrito Municipal Las Coles, al menos otras seis personas fueron detenidas.

El cuerpo de orden no ha emitido informaciones oficiales sobre el hecho, ni se conoce si logaron o no apresarlos.