Indotel impulsa formación tras mil millones de intentos de ciberataques en RD

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que el órgano regulador está estimulando procesos de formación en materia de ciberseguridad, para que República Dominicana siga siendo un país seguro en términos tecnológicos y en la protección de los datos digitales.

El funcionario reveló que solo el año pasado el país recibió alrededor de mil millones de intentos de ciberataques entre el sector público y privado, al pronunciar las palabras de apertura del Technology Cybersegucurity Summit 2025, organizado por la Revista Mercado.

Consideró que este espacio es vital para reflexionar e intercambiar ideas para seguir fortaleciendo la infraestructura digital y los datos de ciberataques.

“Desde el Indotel hemos asumido la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 como un marco integral que combina componentes legales, regulatorios y educativos, orientados a fortalecer la protección de datos personales, la lucha contra la ciberdelincuencia y la actualización de la ley del sector de telecomunicaciones”, destacó.

Deploró que en el país los modelos educativos están haciendo énfasis en carreras tradicionales, obviando las formaciones en áreas tecnológicas que tienen un mayor nivel de empleabilidad en el país.

Recordó que desde el Indotel están ofreciendo becas en carreras STEM, como la ciberseguridad, para hacerle frente a los desafíos del siglo XXI.

Gómez Mazara enfatizó que el Gobierno ha diseñado como estrategia en materia tecnológica la formación en materia de ciberseguridad y en carreras STEM, ya que el 75% de las personas con capacitadas en estas áreas, incluyendo la ciberseguridad, logran mayores niveles de empleabilidad en el país.

“Saludamos esta iniciativa para seguir avanzando en materia de conciencia del sector de ciberseguridad. Y para nosotros siempre es motivo de mucha satisfacción hacer la colaboración de lugar para que nuestro país siga siendo, en términos tecnológicos, seguro y que avance sobre las expectativas del siglo XXI”, indicó.

Gómez Mazara reafirmó el compromiso del Indotel en la formación de personas en áreas tecnológicas para enfrentar los desafíos de los ataques cibernéticos en República Dominicana.

El Cibersegurity Summint, organizado por Mercado Events en alianza con Revista Technology, es un encuentro que convoca a líderes del sector tecnológico, empresarial y público para analizar los riesgos y amenazas actuales por ciberataques a organizaciones y ciudadanos.