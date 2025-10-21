Desde la academia: cerrando la brecha de género en ciberseguridad

Vivimos en un mundo digital; la tecnología permea todos los sectores y todos los aspectos de nuestra cotidianidad. Guardamos nuestros datos personales, bancarios, de salud y hasta recuerdos familiares en nuestros dispositivos electrónicos y en la nube.

Lo mismo sucede con los datos de las empresas, instituciones e incluso los gobiernos. En este contexto, la ciberseguridad es definitivamente una prioridad.

A pesar de los avances y el vertiginoso crecimiento de la industria de protección de datos y sistemas frente a ataques, robos o usos indebidos, hay un gran desafío: la brecha de género. Las mujeres siguen estando significativamente subrepresentadas (son alrededor del 25% de la fuerza laboral), lo que limita la innovación y debilita la capacidad del sector para satisfacer las crecientes demandas de seguridad.

“Las tecnologías computacionales no son solo parte de las carreras del futuro; son una necesidad transversal que impulsa nuestro presente”, explica la ingeniera Karoline Taylor, coordinadora de la Escuela de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Universidad Iberoamericana, Unibe.

Karoline Taylor, coordinadora de la Escuela de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Unibe.Fuente externa

“La tecnología es una herramienta de cambio positivo y un motor de avance global y necesita la mirada, la creatividad y la voz de las mujeres. Las carreras STEM no tienen género”, asegura.

El problema es que las barreras sistémicas, los sesgos sociales y la exposición limitada desalientan a las niñas a seguir carreras tecnológicas. Para que esta brecha se cierre se necesita intencionalidad, educación accesible, oportunidades reales y una cultura que motive a todos, y específicamente a las niñas y adolescentes, a participar plenamente en los desarrollos tecnológicos y ser parte activa del futuro digital. En esta tarea las escuelas y universidades tienen un papel protagónico y urgente.

Las instituciones educativas deben crear espacios inclusivos y accesibles que las motiven a integrarse en este campo, diseñar estrategias para despertar o fomentar su interés en las STEM, destacar y visibilizar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en estas áreas y, por supuesto, ser espacios seguros y libres de sesgos.

Cerrando la brecha desde la educación

La Escuela de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Unibe realizó del 13 al 17 de octubre el evento Bootcamp de Ciberseguridad: Cerrando la brecha de género en ciberseguridad, una iniciativa práctica y de capacitación dirigida para niñas de entre 13 y 16 años en la que pueden ver que la ciberseguridad es una opción profesional viable para todas.

Las 60 adolescentes participantes aprendieron sobre Linux, Windows, análisis de archivos macOS, descifrado de contraseñas y escaneo de redes, en un entorno colaborativo y guiado por mentoras, expertas del sector, docentes y aliadas, que compartieron conocimientos, herramientas y experiencias. “Fue un espacio de aprendizaje colaborativo, pero también de inspiración y networking”, explica Taylor.

“En mi experiencia como mujer en las TIC, en muchos espacios fui la única mujer en la sala, lo que me hizo más consciente de la necesidad de abrir puertas para otras. He enfrentado estereotipos, pero también he encontrado aliados y mentores que han creído en mi talento y me han dado la oportunidad”, asegura.

“Desde mi rol académico, me apasiona acompañar a otras jóvenes en su proceso de descubrimiento. Ver cómo se empoderan, cómo se atreven a cuestionar y a crear, es una de las mayores recompensas de mi carrera. Las STEM son un universo abierto para quienes tengan curiosidad, creatividad, disciplina y ganas de transformar el mundo”, concluye.