Un muerto y al menos dos heridos en accidente registrado en Villa Riva

Un accidente registrado la mañana de este sábado cobró la vida de una persona y varios resultaron heridos, en un hecho ocurrido en el puente de Los Peinado, en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

De acuerdo con información preliminar, varias personas se desplazaban a bordo de un carro que, por causas aún desconocidas, perdió el control e impactó contra la estructura del puente.

Tras el incidente, dos de los ocupantes fueron trasladados de inmediato a un centro de salud, mientras que la persona fallecida permanecía en el lugar del hecho al mediodía de este sábado, a la espera del levantamiento del cadáver por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Según datos preliminares, vestía una camisa blanca con azul, tenía el cabello largo y piel oscura. Se presume que los ocupantes del vehículo son oriundos de la provincia Duarte.

Mientras, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones de lugar para identificar la persona fallecida y establecer las causas del accidente.