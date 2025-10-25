Más de un millón 200 mil usuarios sin agua potable; 1,380 desplazados y 263 viviendas afectadas

Este sábado, se elevan a 1,274,237 los usuarios sin servicio de agua potable, debido a que 63 acueductos han resultado afectados por las lluvias de la tormenta Melissa.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en su resumen preliminar de daños, explica que de los 63 acueductos, 58 están fuera de servicio total y cinco parcialmente, impactando a 501,160 usuarios del Inapa.

Mientras que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, reporta que debido a las fuertes lluvias y por un incremento significativo en la turbidez del agua, están fuera de servicio dos sistemas de agua: Isa Mana y Duey, afectando los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo oeste y parte del Distrito Nacional, impactado sin servicio unos 404,978 habitantes 126,555 Hogares.

Daños preliminares

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó este sábado que aumentaron a 1,380 los desplazados, de los que 86 están en albergues oficiales y 263 viviendas afectadas.

Igual una carretera y dos puentes han sido afectadas, mientras que 37 personas se encuentran en albergues oficiales.

Daños por provincia, según detalles textuales del COE

Independencia

Informa la Defensa Civil que debido a las fuertes lluvias y los fuertes vientos un árbol cayó en Jimaní, en la carretera Boca de Cachón Viejo, se procedió a ser cortado y removido.

Monte Plata

Informa la Defensa Civil que producto de las fuertes lluvias, ocurrió el desbordamiento de río Ozama, dejando incomunicadas las comunidades de: Hatillo, El Prado, El Coqueto, La Estrella Vieja, Las Luisas, Luisa Prieta, Yamasá, Don Julio y Guásuma

San José de Ocoa

Informa la Defensa Civil que producto de las fuertes lluvias se produjo un deslizamiento de tierra en el sector La Caoba, fueron desplazadas unas cuatro personas como medida preventiva.

Monseñor Nouel

Informa la Defensa Civil que producto de las fuertes lluvias en el municipio de Bonao ha Aumentado el cauce del Río Yuna, sin presentar afectación hasta el momento.

San Pedro de Macorís

Informa La Comisión Militar y Policial (COMIPOL) que debido a las fuertes lluvias cayó un árbol, el cual obstruía un carril de la vía, en el Kilómetro 55 de la autovía del Este. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad, además procedió a retirar los escombros del pavimento.

Informa la Defensa Civil, debido a las fuertes lluvias se produjeron inundaciones urbanas en el sector Punta Pescadora, afectando una (2) vivienda y fueron albergadas 9 personas La Villa olímpica.

Barahona

Informa que debido a las fuertes lluvias cayó un árbol, el cual obstruía un carril de la vía, en el Kilómetro 32 de la carretera Enriquillo – Barahona. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad, además procedió a retirar los escombros del pavimento.

PERAVIA

Informa la Defensa Civil en Baní, que producto de la crecida de la cañada 30 de Mayo, donde resultaron anegadas 56 viviendas y 280 personas desplazadas.

Distrito Nacional

Informa la Defensa Civil que debido a las fuertes lluvias ocurrió el desbordamiento de Río Ozama en el sector Simón, provocando inundaciones urbanas y afectando parcialmente dos viviendas, no hubo desplazados.