Obispo Castro Marte agradece a Turismo por embellecimiento en la Basílica de Higüey

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, expresó su agradecimiento al ministro de Turismo, David Collado, por el desarrollo de la adecuación del entorno de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia y la Vía Sacra.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el prelado valoró la iniciativa como una obra fundamental para "la celebración de nuestra fe", el desarrollo local y la promoción del turismo religioso en la región Este.

“Agradecemos y bendecimos con gran entusiasmo la iniciativa de nuestro Ministerio de Turismo —en la persona de nuestro ministro David Collado— de completar y desarrollar la obra de embellecimiento y adecuación del entorno de nuestra amada Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia y la Vía Sacra”, expresó Castro Marte.

El obispo destacó que se trata de una obra "muy esperada" por la comunidad , ya que contribuirá tanto a la vivencia espiritual de los fieles como a la acogida de visitantes y peregrinos nacionales e internacionales.

“Es una obra fundamental... para la acogida a nuestros visitantes y peregrinos con la belleza, dignidad y devoción representativas de este alto centro de espiritualidad”, agregó.