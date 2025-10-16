Varios estudiantes desmayados por hecho ocurrido en un liceo de Barahona

Al menos 14 estudiantes resultaron desmayados, junto con la directora regional del Centro Atención de Ambulancias (Crue), en el Liceo Católico Tecnológico de Barahona (Licateba).

Las personas resultaron afectados presuntamente por un químico.

Se desconoce la causa que originó el evento, y los afectados fueron llevados al área de Pediatría del Hospital Jaime Mota, en la provincia Barahona, a 185 kilómetros al sur de la capital dominicana.

Varias ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y del Crue han llegaron al lugar para dar asistencia al alumnado y profesorado del centro educativo.

Los padres se apersonaron al liceo y a un colegio que está al lado a recoger a sus hijos e hijas.