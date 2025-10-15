Ministerio Público juramenta nueva directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao

El Misterio Público, en la persona del magistrado Aldo Peralta, juramentó a la nueva directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, luego de que la Procuraduría de Santiago emitiera una certificación, reconociendo a los nuevos miembros del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, tras una asamblea general extraordinaria realizada el pasado lunes.

El magistrado explicó a la nueva directiva que cualquier inconveniente que surja con la administración saliente debe resolverse en la justicia.

“En virtud de que han cumplido con el voto de la ley la asamblea extraordinaria de este Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, ustedes quedan en la posición, en la dirección de esta institución”, dijo el representante del Ministerio Público.

Tras juramentar a la nueva directiva, el antiguo director y todos sus empleados administrativos y colaboradores directos, fueron desalojados de las instalaciones del Instituto Oncológico del Cibao.

“Nosotros la única intención que tenemos es que esto vuelva a su esencia para el manejo de pacientes, que el oncólogo vuelva a ser lo que fue siempre, una institución de ayuda al paciente carenciado, que deje de ser un negocio”, indicó la doctora Naly Cruz, directora médica de la institución.

Ante la situación, el presidente del Colegio Médico de la República Dominicana, doctor Waldo Ariel Suero, se presentó en las instalaciones del Instituto oncológico en apoyo a la nueva directiva.

“Nosotros estamos apoyando las decisiones que se tomaron de los médicos en asamblea, estamos de acuerdo con la transparencia y legalidad para que se cumplan los estatutos y reglamentos que rigen las instituciones como estas”, explicó.

Asimismo, señaló que “el Colegio Médico tiene que defender a sus médicos, no estaremos nunca de acuerdo con esas cancelaciones”.

El doctor Iván Alexis Mercader Mateo quedó designado como el nuevo presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, lo acompañaran Naly Antonia Cruz Ventura, Nicolás Edmundo De Jesús Guillen Guzmán, Edilma Inés Rodríguez Vargas, Radhamés José Rosado Sánchez, Silverio Antonio López Gutiérrez Y Olga Venecia Cruz De González.