Choferes protestan por supuesta eliminación de subsidio; advierten aumento del pasaje a RD$90

Decenas de choferes de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) protestaron la mañana de este miércoles frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para exigir al Gobierno mantener el subsidio a los combustibles, alegando que su eliminación obligaría a aumentar el pasaje.

Aunque el Gobierno no ha emitido ninguna información sobre la eliminación de este subsidio, el presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo, indicó que “desaprensivos” estarían asesorando al presidente Luis Abinader para eliminar la compensación.

“Hay personas que han estado torpedeando ese acuerdo porque parece que lo desconocen o quieren desasosiego en la familia dominicana”, expresó.

De acuerdo con los transportistas, si se elimina ese beneficio, el pasaje urbano aumentaría de RD$35 o RD$40, que esté en la actualidad, a RD$90, y el interurbano podría llegar a RD$200.

Quevedo explicó que el subsidio ha permitido mantener el pasaje accesible para los dominicanos de a pie.

“Si el pasaje cuesta 90 pesos y nosotros cobramos 35 o 40, eso quiere decir que hay una gran cantidad de dinero que debe ser subsidiado o respaldado por alguna entidad, y el Estado ha estado cumpliendo con esa parte dando el Bonogás o una cantidad de combustible”, afirmó.

El dirigente también indicó que, tras varias reuniones con funcionarios del Intrant, les solicitaron una comunicación formal, pero una vez entregada no recibieron respuesta.

José Manuel Genao, transportista de Bávaro–Punta Cana, aseguró que el Intrant les ha informado que los sindicatos afiliados a Unatrafin no poseen licencias de operación.

“Ahí están todas las licencias de operaciones de las compañías que se convirtieron en empresas SRL, como establece la Ley 63-17. Luego vinimos al Intrant, pagamos los impuestos y obtuvimos las licencias de operación”, dijo mientras mostraba los documentos.

Con banderas de Unatrafin y al grito de “¡queremos subsidio!”, los choferes de distintas regiones del país se mantuvieron frente al Intrant. Aunque hubo presencia militar para mantener el orden, solo una comitiva de 20 personas fue recibida por el director del organismo, Milton Morrison.