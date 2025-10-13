Expresidentes Codia: Monorriel de Santo Domingo nacerá “saturado” y con “limitaciones técnicas...”

Expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) calificaron el proyecto del monorriel anunciado por el gobierno como un proyecto que nacerá “saturado” y con “limitaciones técnicas, legales y financieras”, debido a un error de planificación.

En nombre de los profesionales de la ingeniería, el documento fue leído por Thomás Frías Sosa, quien expresó que no se oponen al desarrollo del transporte masivo pues lo consideran como una necesidad nacional, sin embargo sostienen que el modelo escogido para el monorriel de Santo Domingo es “técnicamente limitado, financieramente riesgoso y jurídicamente cuestionable”.

“La experiencia internacional lo confirma: en São Paulo, Tokio y Kuala Lumpur, los monorrieles son complementarios, no troncales. Mientras que París, Ciudad de México o Santiago de Chile apuestan por sistemas de metro pesado para sus corredores principales”, expresó Frías.

Manifestó su parecer con la Comisión de Infraestructura al explicar “Un sistema que nace al límite de su capacidad no es una solución, es un error de planificación que posterga la crisis”.

Capacidad y planificación

Para el Codia el monorriel de Santo Domingo nace con déficit de capacidad: entre 12,500 y 20,000 pasajeros por hora por sentido, cuando la demanda actual supera los 22,000 pasajeros/hora. Es decir, el sistema estará saturado desde el inicio.

En contraste, el Metro de Santo Domingo ya mueve más de 27,000 pasajeros por hora y puede escalar hasta 40,000 con mejoras mínimas.

Costos y operación:

Los análisis técnicos validados por la Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo (FP) muestran que el monorriel no es más barato:

- Monorriel Santiago: US$79 millones por km.

- Monorriel Santo Domingo: US$59–75 millones por km.

- Metro Línea 2C: US$69 millones por km, con el doble de capacidad.

Además, la tecnología es propietaria y dependiente de un solo fabricante, con repuestos y mantenimiento más caros, y costos operativos 10–15% mayores que el metro.

En 30 años, el país podría pagar 30–40% más por pasajero transportado.

En palabras de la Comisión de Infraestructura: “El monorriel cuesta igual o más que el metro, pero transporta menos y se desgasta antes”.

Riesgos y estándares internacionales:

Su posición respalda la observación de la Comisión de Infraestructura sobre la falta de cumplimiento de normas de seguridad y gestión de riesgos.

De acuerdo con un comunicado de prensa no existen estudios multiamenaza ni aplicación de normas internacionales como NFPA 130, ASCE 7-22, ISO 31000 o ISO 22301.

Casos documentados en Estados Unidos, Brasil y Australia confirman que el monorriel no es idóneo para trazados largos en entornos urbanos densos.

Por estas razones, en Europa y Francia no se aprueban monorrieles urbanos extensos, debido a sus riesgos estructurales y limitaciones de evacuación.

Fideicomiso y transparencia financiera:

Coinciden con la Comisión de Infraestructura en que el Fideicomiso FITRAM carece de la transparencia necesaria para manejar fondos públicos de esta magnitud.

El esquema fiduciario impide la auditoría ciudadana y sustrae el control del Congreso y la Cámara de Cuentas, lo que crea un vacío de fiscalización inaceptable en una democracia moderna.

Licitación y marco legal:

Sus datos otorgan que la licitación FITRAM-CCC-LP-2025-0001 presenta deficiencias graves como un plazo de apenas 32 días hábiles para ofertas internacionales, pliego con especificaciones que restringen la competencia, no se exige ejecución comprobada de obras similares.

Finalmente, expresaron que, como profesionales de la ingeniería, no hablan desde la política, sino desde la técnica y la experiencia.

Y afirmaron: “El monorriel de Santo Domingo es un proyecto de alto riesgo, alto costo y baja eficiencia. Respaldamos la posición técnica de la Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo porque coincide con los principios de la buena ingeniería y la ética profesional”.

Dentro de los profesionales firmantes, están los expresidentes nacionales: José Espinosa, Arturo Pichardo, Rafael Vásquez, Fausto Monegro, Thomás Frías Sosa, Fredy Santana, Guarionex Gómez, Domingo Taveras.

Expresidentes provincia Santo Domingo: Santiago Caba, Francis Carrasco, Elías Gómez, Carlos Ortiz, Donald Lugo.

Expresidentes regionales: Tanya Arias, Rupert Medina, Mariel Mejía, Radhamés Pérez, Roberto Durán, Ancer Fernández, Raysa Durán y Joel Verás.