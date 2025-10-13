ADP suspenderá la docencia en Tenares por paralización de obras escolares

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) seccional Tenares anunció un paro de labores de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de octubre, así como un recorte del horario en todos los centros del municipio de la provincia Hermanas Mirabal, exigiendo respuestas tras la paralización de obras escolares en toda la localidad.

El presidente de la ADP en esta demarcación, Emmanuel Fernández, explicó que actualmente se detuvieron todas las construcciones de infraestructura escolar, contando con obras que tienen desde 3 a 11 años paralizadas.

Asimismo, indicó que los centros educativos en el municipio presentan la falta de personal docente, así como asuntos de traslados pendientes, asegurando que existe una “mala comunicación” con la directora del distrito educativo de dicha demarcación.

“La mala comunicación que hay con la directora del distrito no permite que uno trabaje en ningún sentido, no hay forma posible de diálogo con las autoridades locales, ni de mesas de trabajo que arrojen resultados en favor de las reivindicaciones que demandamos como gremio”, manifestó el dirigente de la ADP.

Asimismo, señaló las múltiples demandas que como sindicato han estado denunciando, como la entrega de planteles que se encuentran con un gran nivel de avance y la reanudación de todos los trabajos paralizados, cuyas obras llevan más de 11 años detenidas.

Además, el inicio de los trabajos de los centros José Polanco, Félix María Alvarado, Félix Javier Reinoso, Faustino Valerio, Eduardo García, Liceo Isidro Antonio Estévez, Escuela Canta Rana, entre otros.

Sin embargo, el dirigente del gremio indicó que tras varias denuncias no han obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades educativas, por lo que se vieron obligados a establecer un plan de lucha, el cual inicia desde este lunes 13 de octubre con el recorte de horario de clases, impartiendo docencia desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, en las escuelas con jornada de tanda extendida, durante este lunes, martes y miércoles.

Comunicado de la ADP seccional tenaresFuente Externa

Mientras, el jueves 16 y viernes 17 habrá paro de docencia en todas las escuelas del municipio de Tenares, con los maestros cumpliendo horario hasta mediodía.

La ADP advirtió que, al no haber respuestas por parte de las autoridades durante estos días, estarán convocando a nuevo paro, pero esta vez de 72 horas, asegurando que podría extenderse a nivel regional.

Además, manifestó que de presentarse un maestro contratado a un centro educativo que no corresponda a los docentes del banco de elegibles, se convocará automáticamente a un paro indefinido, hasta que estos sean retirados del plantel.

Asimismo, instó a resolver la falta de comunicación entre la directiva del distrito con el gremio antes de que inicie la evaluación del desempeño, asegurando que “donde no hay comunicación no hay forma de trabajar en conjunto”.