7 de cada 10 mujeres han sido acosadas mientras conducen

La Fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) presentó un informe que evidencia el acoso vial hacia las mujeres conductoras, una forma de violencia que combina hostigamiento verbal, intimidación y comportamientos agresivos en las vías.

Conforme a los datos recabados por la fundación, 7 de cada 10 mujeres afirmaron haber sido acosadas o intimidadas mientras conducen, de las que el 56% reportó haber recibido gritos, insultos o gestos obscenos.

Un 31% de las mujeres manifestó haber sido seguida o perseguida por otro conductor, y un 18% dijo haber sido bloqueada intencionalmente o amenazada con maniobras peligrosas.

El estudio también reveló que el 42% de las mujeres evita conducir de noche, mientras que el 37% cambia de ruta para evitar zonas donde ha vivido experiencias de acoso. Además, una de cada cuatro mujeres dijo haber reducido el uso de motocicletas o bicicletas por temor a miradas, comentarios o toques indebidos.

Miguel Jiménez, presidente de la fundación Movido, indicó que el miedo y ansiedad de muchas mujeres se debe a la agresividad y el irrespeto que enfrentan en las vías.

Algunas de las amenazas que reciben las mujeres son seguimientos intimidantes en semáforos o calles poco transitadas, intentos de cierres o roces intencionales para generar miedo y comentarios sexistas que van desde “mujer tenía que ser” o “quítate del medio”.

Ante esto, la fundación hizo llamada a las autoridades, medios de comunicación y sociedad civil reconocer el acoso vial como una forma de violencia.

“Necesitamos educación vial con perspectiva de género, sanciones más firmes y una cultura de respeto. La seguridad vial también es un asunto de dignidad humana”, añadió Miguel Jiménez.

Movido anunció que incluirá este tema dentro de su programa permanente Coalición Vial RD, con el objetivo de sensibilizar a conductores y promover protocolos de denuncia en casos de acoso o amenazas en las vías.