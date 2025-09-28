23% de vehículos en el país están registrados a nombre de mujeres

El transporte a nivel nacional se mantiene dominado por el género masculino en las principales calles y avenidas del país, mientras las mujeres con menor extensión van tomando espacio con el 23% de los vehículos registrados a su nombre.

Las damas están en las calles con casco, ya que se destaca el registro de 432,256 motocicletas a nombre de mujeres, seguido de 313,113 automóviles; 244,943 Jeeps a nombre de mujeres; 19,410 autobuses y 46,648 vehículos de otras categorías.

Las provincias con mayor presencia de mujeres propietarias de vehículos son en la zona Este del país, en Hato Mayor (28.7%), La Altagracia (28.1%) y El Seibo (27.3%), así como en Peravia (27.7) y Samaná (27.2%).

Así lo sugieren datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hasta el pasado 2024 y recogidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) donde señala que el otro 77% corresponde a placas registradas a nombre de hombres.

En el caso masculino, igual destacan las motocicletas con 1, 894,849; 712,256 registro de automóviles; 416,429 Jeeps; 79,229 autobuses y 339,853 vehículos de otras categorías.

Estos datos engloban los vehículos privado, público y urbano e interurbano, incluyendo vehículos de carga, remolques, ambulancias, motocargas y fúnebres.

En promedio, por cada 1,000 habitantes hay registrados 574 automóviles, 327 motocicletas y 188 vehículos de pasajeros, conforme a la tasa de motorización de 2024.

Parque vehicular

En el pasado 2024, el parque vehicular registró 6,194,052 unidades, con un total de 384,916 vehículos de nuevo ingreso más que en el 2023.

De este parque, el 57.0% corresponde a motocicletas, el 18.7% automóviles, 11.9% jeeps y el 12.4% a vehículos de carga, autobuses y otras categorías.

Por preferencia de color, destacan el blanco, el gris y el azul en el caso de los automóviles, con una participación de 23.7%, 22.9% y 12.6%, respectivamente. En cuanto a los jeeps, los colores predominantes son el blanco (28.6%), gris (20.8%) y negro (17.4%).

El pasado 2024 también registró un aumento de un 40% en las importaciones de vehículos eléctricos con 6,640 ingresos sobre los 7,731 de 2023.

En ese período también se registró un alza de un 33% en las importaciones de vehículos híbridos, con un total de 3,442 sobre los 2,589 del 2023.