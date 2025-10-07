“Me siento como un cañón”: Pacheco habla sobre su lucha contra el cáncer

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, habló este martes sobre su estado de salud actual, al informar que continúa en tratamiento tras haber sido operado por cáncer de próstata el año pasado.

Durante su intervención en la Segunda Legislatura Ordinaria 2025, Pacheco explicó que actualmente se encuentra en un proceso de radioterapia, como parte del seguimiento médico posterior a la cirugía a la que fue sometido.

El legislador dijo que, tras la operación, sus médicos le recomendaron iniciar una serie de radioterapias seis meses después para reforzar el tratamiento y evitar recurrencias.

Este proceso, según detalló, consta en 33 sesiones, de las cuales ya se han completado 15.

El presidente de la Cámara de Diputados señaló que, hasta el momento, su evolución ha sido positiva.

"Estoy bien, no tengo ningún problema, gracias a Dios ya los médicos que me han estado atendiendo. No tengo ningún efecto secundario", aseguró.

Pacheco también pidió comprensión ante algunas ausencias recientes en el hemiciclo, aclarando que se deben exclusivamente a su tratamiento.

"Si alguien ve alguna ausencia, sepan que siempre lo haré de manera justificada. Durante este mes de octubre, estaré concluyendo este proceso", indicó.

Con un evidente buen ánimo, cerró su intervención asegurando que, “con Dios delante, tendremos Pacheco por muchos años".