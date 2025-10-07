Codonbosco: Ciudad Sanitaria fue inaugurada sin terminar y el entorno sigue en deterioro

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) denunció deterioro en los alrededores de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, así como falta de terminación en algunas áreas del centro hospitalario.

Alexis Rafael Peña, presidente del Codonbosco, aseguró que al momento de ser inaugurada la Ciudad Sanitaria, el presidente Luis Abinader prometió habilitar en su totalidad los espacios y remozar el entorno del centro.

“A pesar de que Luis Abinader inauguró este centro de salud, todavía se ven obreros trabajando, falta pintura en algunas áreas, la calle 11 no se pintó, ni se trabajó con los talleres que están por ahí, entonces creemos que ese no fue el hospital que nos ofrecieron a nosotros, dijeron que iba a tener un entorno bonito”, explicó Peña, durante una rueda de prensa frente a la Ciudad Sanitaria.

Según Peña, una de las promesas del mandatario contemplaba la construcción de edificios de cuatro pisos para quienes residen en la calle Osvaldo Bazil (calle 11), para garantizar viviendas dignas.

Indicó que hace 12 años, la gestión de ese momento, afirmó que el hospital, luego de ser remozado, se vería como centros de Estados Unidos para que cuando los usuarios recibieran atenciones dignas.

“Vemos todavía que no cumple con los requisitos que nos prometieron”, agregó.

Luego de culminar la rueda de prensa, un equipo de LISTÍN DIARIO realizó un recorrido por los alrededores de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, donde se observaron vendedores improvisados, un repuesto de pintura de vehículos, y puestos de ventas de ropas y zapatos.

Además, en la esquina de la emergencia materno infantil, calle Albert Tomás con Osvaldo Bazil, se encuentran tres alcantarillas sin tapa, causando temor a los vecinos por posibles accidentes.