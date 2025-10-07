Vigilan perturbación 1 con probabilidad de 90 % de convertirse en ciclón en próximas 48 horas

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) mantiene vigilancia de un sistema que tiene 90 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

El organismo precisó que las lluvias y tormentas eléctricas de este sistema se están organizando gradualmente mejor en asociación con área de baja presión ubicada a poco más de 1000 millas al este de las Islas Barlovento.

El NOAA precisó que si se mantiene esta tendencia en horas de la tarde se emitirán avisos de depresión tropical y se espera que se mueva hacia al oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

Se espera que luego se mueva cerca o al norte de las Islas Sotavento del norte el jueves y viernes de esta semana.