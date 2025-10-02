Fin de la Ley Hope amenaza a la única Zona Franca gemela Haití-RD

El presidente de la empresa de zona franca Codevi, que opera el modelo de planta gemela en la comunidad de Juana Méndez, Dajabón, el empresario Fernando Capellán, destacó que el Gobierno dominicano junto con los ministros de Relaciones Exteriores (Mirex) y de Industria, Comercio y Mipymes (Micm) están trabajando para que Estados Unidos reanude la Ley Hope/Help, un mecanismo de incentivos que permite exportar ropas producidas en Haití al mercado estadounidense con altos niveles de subsidios.

Ayer, el periódico Wall Strett Journal publicó una nota sobre la antesala la crisis de Haití y República Dominicana por la culminación de la Ley Hope, debido a que podrá poner en peligro las exportaciones de ropa y a miles de empleados que fabrican prendas para grandes marcas como Hanes, Calvin Klein y GAP.

“Estados Unidos desconecta la última gran industria de Haití”, dice el titular de WSJ.

Llegó ayer a su fin

Fernando Capellán, presidente de Codevi, confirmó que la Ley Hope que operaba desde hace 20 años, llegó a su fin, al tiempo que aseguró que se encuentra optimista de que en los próximos 90 días la legislación pueda ser renovada.

Capellán recalcó que los ministros Roberto Álvarez, del Mirex; y Víctor-Ito- Bisonó, están haciendo diligencias en Washington, Estados Unidos, en ese aspecto.

Señaló que la Casa Blanca está a favor de que la legislación se pueda renovar, porque el término de ese programa no solo afecta al propio Estados Unidos, sino también a la cadena de suministro para USA.

Además de que la Ley Hope no tiene opositores en ninguno de los partidos, ni de los demócratas, ni de los republicanos.

Dijo que tanto el presidente Luis Abinader, como los titulares del Mirex y del Micm continúan haciendo diligencias para la renovación, ya que impacta también a República Dominicana en términos de empleos, migración y seguridad y a Estados Unidos por la cadena de suministro con RD para ensamblar esos productos en Haití.

“Ahora mismo, Haití tiene 26,000 empleos, que han ido disminuyendo por la falta de visibilidad de esta legislación y los temas de seguridad en el Sur de Haití, porque en el Norte está tranquilo” y no hay problemas de bandas”, explicó.

Capellán reiteró que se mantiene el optimismo de que esa importante ley será renovada y muy importante para este país por la cadena de suministro.

Señaló que los barcos se van con mercancías por el Norte de Haití, se van por puertos dominicanos, los transportistas dominicanos que montan esa mercancía, las fábricas de telas, hilos y etiquetas, y los sueldos y salarios de esos haitianos los usan para comprar mercancías, “formando un círculo virtuoso cuando creamos empleos en Haití”.

Sostuvo que por tres empleos en Haití se crea uno directo en República Dominicana, basados en esa legislación.

Los programas Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement (Hope) y Haiti Economic Lift Program (Help) ofrecían ventajas al Caribe, pero en estos momentos ya inactivos y ante el cierre del Congreso de los Estados Unidos se prolonga la decisión. Mediante estos programas Estados Unidos permitió el uso de tela extranjera en la confección y el acceso a su mercado de estos productos, libre de impuestos.

El programa Help fue lanzado en 2010, y tiene como objetivo fomentar el crecimiento económico sostenible a través de reformas en la infraestructura, la inversión extranjera y el sector privado.

Según reportes de la prensa internacional, el Gobierno de Estados Unidos se prepara para lo que podría ser un cierre federal prolongado después de que los legisladores no lograron un acuerdo para financiar al Gobierno desde el1 de octubre, lo que pudiera atrasar el conocimiento del caso.

El pasado 26 de febrero de este año 20205, fueron presentados dos proyectos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y en el Senado de USA en busca de lograr la renovación de Hope/Help, por espacio de 10 años.

Con la extensión del programa de preferencias comerciales Hope/Help para Haití, que expiró el pasado 30 de septiembre, se busca preservar los empleos en el sector de la confección, el cual ya había perdido 40,000 en solo dos años. Esa situación derrumbó los empleos que eran 60,000 a 26,000.

Sepa más

Impacto

Sin la renovación de esa ley, se estima que a final de año desaparecerán los empleos que hay en esa zona, ya que la industria de la confección es la columna vertebral del sector económico formal y las prendas de vestir representan el 90% de las exportaciones de Haití.

Asimismo, la industria textil y de la confección dominicana está estrechamente vinculada a la industria de la confección haitiana. El colapso de esta industria tendrá un impacto en la economía dominicana. El programa también mantiene cadenas de suministro integradas y “nearshore”: fábricas de hilos de algodón de EE. UU. y Carolina del Norte en Haití y República Dominicana, lo que respalda los empleos estadounidenses en agricultura, y en la logística.

Estos programas, aprobados por el Congreso de Estados Unidos en 2005 y 2010, permiten que Haití exporte ropa al mercado estadounidense libre de arancel, representando el 90% de las exportaciones haitianas.

Sus beneficios se extienden directamente a la República Dominicana, donde fábricas de textiles en Barahona, Bonao, Guerra y Santiago producen tejidos que son enviados a Haití para la confección de ropa destinada a exportación.