accidente

Tres muertos y un herido al chocar dos motocicletas en Bahoruco

Faustino Reyes DíazBahoruco, RD.

Tres hombres murieron al impactar de frente dos motocicletas en el puente entre Batey Seis y Mena en Bahoruco. 

En el accidente resulto una persona herida.

Los fallecidos fueron identificados como "Chepe" y "Gringo", ambos dominicanos, aproximadamente de 23 años de edad; y "Junior", de nacionalidad haitiana y de 24 años.

El herido es el dominicano identificado como "Cleiton".

Según un testigo, el accidente ocurrió cuando el  motor conducido por "Chepe", residente en Pescadera de Barahona, intentó rebasar un camión encontrándose con el otro motor conducido por el joven apodado "Gringo".

