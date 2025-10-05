Pareja muere en accidente en Cruce de Pescadería, Barahona

Una pareja de esposos falleció la noche del pasado sábado, al colisionar el motor en el cual se desplazaban con un camión estacionado en el Cruce de Pescadería, municipio Fundación, de la provincia Barahona.

Los fallecidos fueron identificados como Elías Milcíades Féliz Peña, de 52 años de edad, y Yuli Matos Espinosa, de la misma edad, quienes son nativos de Polo y Fundación, respectivamente, pero residían en este último municipio de Barahona.

El vehículo con el cual colisionaron, propiedad de la Junta de Distrito Municipal de El Cachón, venía desde el vertedero, ubicado en la zona, pero sufrió desperfectos mecánicos, estacionándose en la vía; sin embargo, el área estaba a oscuras y no se colocaron luces de señales para advertir a otros conductores.

Tanto el chofer, conforme a las informaciones obtenidas por reporteros de LISTÍN DIARIO, tanto el chofer del camión como una persona que le acompañaba han sido detenidos por miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que acudieron al lugar del siniestro vial.

La pareja sufrió el fatal accidente de tránsito y perdió la vida en el acto. Una tercera persona, que no ha sido identificada, fue llevada a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota (Hrdujm) cuando se dirigían a su residencia en el municipio Fundación.

Al lugar del siniestro vial acudieron personas con el propósito de ayudar a las personas lesionadas; pero la pareja de esposos ya había fallecido a causa de los golpes y heridas recibidos.