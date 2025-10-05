Pronostican cielo despejado para este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este domingo se verá un cielo soleado sobre el territorio nacional.

No obstante, en horas de la tarde, en algunas localidades de Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón, se espera la ocurrencia de aguaceros aislados con tronadas y posibles ráfagas de viento, producto de la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.

El Indomet advirtió que en la costa Atlántica, es recomendable a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido oleaje peligroso asociado a mar de fondo.

“Sugerimos a los bañistas y usuarios de playas, consultar las autoridades locales antes de realizar sus actividades en dichas playas, debido posibles rompientes y corrientes de resaca”, indicó el Instituto.

La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.