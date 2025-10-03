Anuncian llegada del avión de fuselaje estrecho con mayor alcance del mundo al AILA

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció con la llegada al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), del moderno Airbus A321XLR de la aerolínea Iberia, considerado actualmente el avión de fuselaje estrecho con mayor alcance del mundo.

Este innovador modelo marca un hito en la aviación internacional, ya que combina autonomía para cubrir rutas transatlánticas con un consumo de combustible altamente eficiente.

Gracias a su diseño de última generación, el A321XLR permite a las aerolíneas ofrecer vuelos directos de largo radio en un avión más compacto, lo que representa un cambio significativo en la experiencia de los pasajeros y en la sostenibilidad de las operaciones aéreas.

El Airbus A321XLR está equipado con motores CFM LEAP-1A, reconocidos mundialmente por su rendimiento, menor huella de carbono y avances en eficiencia energética.

Esto lo convierte en una opción clave para el futuro de los viajes aéreos, al reducir emisiones y optimizar los costos operativos sin sacrificar el confort de los pasajeros.

En términos de comodidad, la aeronave introduce cabinas más espaciosas, asientos ergonómicos, conectividad digital mejorada y sistemas de entretenimiento a bordo de última generación, lo que eleva el estándar de calidad para vuelos de larga distancia.