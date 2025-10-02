Apresan hombre vinculado a la red que dirigía “Kiko La Quema”

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, informaron el arresto de Daury Santana (Daury la Sustancia), uno de los supuestos cabecillas de la desmantelada red de microtráfico que encabezaba, en la provincia de San Cristóbal, el hoy fallecido José Antonio Figueroa Bautista, alias “Kiko La Quema”.

Los equipos operativos, bajo la coordinación de varios fiscales, realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle Cafetal, del sector Los Cocos, donde confiscaron 117 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso de 826 gramos, 38 envolturas de un vegetal que aparenta ser marihuana, equivalente a 169 gramos, una balanza, así como RD$91,100 pesos dominicanos, entre otras evidencias.

Durante la intervención fue arrestado "Daury la Sustancia", quien era buscado, mediante órdenes judiciales, por tráfico de drogas, sicariato, homicidios, secuestros, tráfico de armas y otros delitos.

“El detenido era parte de la estructura criminal del fallecido Kiko La Quema y según la investigación operaba en Cambita Garabitos, sector Lúcida, la Guama, Arroyo María, La Toma, El Cacao, Mucha Agua y otros sectores de San Cristóbal”, explican en la nota de prensa.

Santana será sometido a la justicia en las próximas horas por la comisión de múltiples delitos.

Estos esfuerzos, para confiscar drogas y arrestar individuos vinculados a ese delito, forman parte de una ofensiva más amplia contra el microtráfico con énfasis en inteligencia y colaboración interinstitucional.