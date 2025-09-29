Designan a Stephen Junior Cherenfant cónsul de Haití en Santiago de los Caballeros

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití designó al señor Stephen Junior Cherenfant nuevo cónsul en el consulado haitiano de Santiago de los Caballeros.

El nuevo cónsul Cherenfant cursó parte de sus estudios superiores en la ciudad de Santiago, lo que le permitió conocer de cerca la riqueza cultural, la dinámica social y los desafíos que viven tanto dominicanos como haitianos en la región del Cibao.

Una fuente dijo a este medio que el nuevo cónsul tiene como compromiso fortalecer los servicios consulares, garantizar una atención más cercana, eficiente y humana, y velar porque cada compatriota se sienta respaldado por su representación diplomática.