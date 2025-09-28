Militares apresan y repatrian a dos ciudadanos haitianos

El Ministerio de Defensa (MIDE) informó que apresaron y repatriaron a dos ciudadanos haitianos que intentaron cruzar a territorio dominicano tras escalar el muro fronterizo en Dajabón.

En un video que circula en las redes sociales se observa a dos ciudadanos haitianos intentando cruzar el muro fronterizo en el sector La Mara, provincia Dajabón, los mismos fueron perseguidos, apresados y posteriormente devueltos a Haití.

La operación fue ejecutada por miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

“Al percatarse de la acción, (las unidades) actuaron con rapidez y eficacia, neutralizando la situación sin mayores incidentes y garantizando el control en la zona limítrofe”, reseña el comunicado de prensa.

El Ministerio de Defensa reiteró que mantiene una estricta vigilancia en los puntos vulnerables de la frontera, fortaleciendo las medidas de seguridad y control en estricto cumplimiento de su misión constitucional.