¿Eres cliente Altice? Si no has validado tu línea prepago, tienes hasta este lunes

El presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, reiteró que el cumplimiento de la línea prepago cumple el 29 de septiembre de 2025, afirmando que no existirá prórroga para la validación de los números adjuntos en esta línea.

Altice cumple su plazo el lunes 29 de septiembre, el proceso se realiza marcando al *555 para recibir asistencia telefónica, o acudiendo a una de sus tiendas de forma presencial para completar el proceso, tomando una foto de tu cédula o cargándola desde tu móvil.

Proceso

Entrando a esta dirección, el usuario coloca el número de cédula junto al número telefónico que desea validar https://identidadprepago.altice.com.do/identidad-prepago; posteriormente, la compañía le enviará un código por SNS para cargar una foto de la cédula de identidad o documento permitido. Finalmente, la empresa tiene hasta 24 horas para confirmarle y el usuario lo verifica marcando *555.

“No hay prórroga, ya las principales compañías que controlan el 95% del mercado ya cumplieron”, destacó Gómez Mazara, durante una rueda de prensa en la sede del Indotel.

Esta medida no aplica para clientes de Claro, quienes tienen hasta este domingo 28 de septiembre para validar su línea prepago al marcar *456# y luego digitar los 11 dígitos de la cédula, fecha de nacimiento. “Digita el número que tiene tu padre, digita el número que tiene tu madre y ¡Listo!”

El presidente de Indotel invitó a los ciudadanos que no han completado el proceso de validación a realizar el proceso, debido a que, al finalizar las fechas establecidas, estos números quedarán desactivados.

Además, agradeció a las principales compañías del país acoger el llamado de la entidad y exhortar a sus clientes que validen sus líneas prepago para que este sistema pueda ser debidamente actualizado.