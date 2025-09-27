Mueren cuatro adolescentes al estrellarse camioneta en Santiago; otros cuatro están heridos

Cuatro adolescentes perdieron la vida la madrugada de este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Hispanoamericana, en la zona suroeste de la ciudad de Santiago.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a.m., cuando ocho adolescentes, de entre 15 y 17 años, se desplazaban a alta velocidad en una camioneta Mitsubishi.

El vehículo se estrelló contra un poste del tendido eléctrico y luego impactó parte de la estructura de la parada conocida como “El Mello Maíz”.

Como resultado del accidente, cuatro de los jóvenes murieron en el lugar, mientras que los otros cuatro resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados a diferentes centros de salud cercanos.

El coronel Leuribis Anderson Urbáez Mancebo, titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en Santiago, informó que se investigan las circunstancias del accidente, incluyendo el estado en que los menores conducían el vehículo y si hubo consumo de sustancias.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los fallecidos ni el estado exacto de los heridos.