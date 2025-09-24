Día festivo de lluvias para algunas zonas de RD; hay 10 provincias en alerta verde

Desde la madrugada de este miércoles, principalmente en diferentes provincias de la región noreste del país, se han originado precipitaciones de diferentes intensidades, debido a la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

Sumado a esto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé para esta tarde, y muy especialmente durante el transcurso de la noche, que una activa onda tropical en combinación con la vaguada, genere aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes provincias de las regiones noreste, el litoral caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Ante esto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó en alerta verde para las provincias de Dajabón, Samaná, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Distrito Nacional y Santo Domingo.

El jueves la activa onda tropical aportará bastante humedad y la vaguada mucha más inestabilidad. En consecuencia, ocurrirán aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias ubicadas en el litoral caribeño, (incluyendo el Gran Santo Domingo y El Distrito Nacional), además de otras localizadas de la región noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.