¿Tienes línea prepago? Podrías perderla si no validas tu identidad antes del 30 de este mes

¡El tiempo se agota! Los usuarios de las líneas telefónicas móviles en la modalidad prepago, tienen pocos días para validar su identidad con las telefónicas, o podrían ser canceladas o suspendidas.

Esta disposición, contenida en la resolución número 064-2025 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que otorga un plazo hasta el 30 de este mes, sin prórroga, busca facilitar a que las autoridades puedan rastrear al titular de llamadas o mensajes vinculados a crímenes, así como detener el robo de celulares.

En República Dominicana hay 8,194,232 de líneas telefónicas en la modalidad de prepago, lo que representa el 76% de las 11,944,051 líneas activas hasta diciembre del 2024, de acuerdo con Oficina Nacional de Estadísticas.

Los clientes de Claro tienen hasta el domingo 28 de septiembre, mientras que los de Altice hasta el lunes 29 de este mes, para completar este proceso obligatorio.

Lo cierto es que en República Dominicana las líneas telefónicas activas superan a la población total, que según el último censo nacional de 2022 era de 10,760,028 habitantes.

¿Cómo validar la identidad?

La misma resolución traza las pautas. Las prestadoras deberán identificar a los usuarios con un documento oficial: cédula, pasaporte o carnet de residencia, y registrar los datos. También deben notificarles a los clientes, mediante mensajes de texto (SMS) u otros medios de procedimientos, el plazo para validar sus líneas.

Los usuarios deben acudir a los centros autorizados de sus compañías telefónicas para completar la validación de identidad o seguir los pasos enviados por mensaje de texto (SMS) u otros canales oficiales.

Claro y Altice

Claro Dominicana tiene en su portal las instrucciones para validar la identidad de su línea prepago, que citamos a continuación: Marcar *456# y luego digitar los 11 dígitos de la cedula, fecha de nacimiento. “Digita el número que tiene tu padre, digita el número que tiene tu madre y ¡Listo!”

En el caso de Altice, instruye al usuario instruye a marcar *555 para recibir asistencia telefónica, o acudir a una de sus tiendas de forma presencial para completar el proceso, tomando una foto de tu cédula o cargándola desde tu móvil.

Entrando esta dirección, el usuario coloca el número de cédula junto al número telefónico que desea validar. https://identidadprepago.altice.com.do/identidad-prepago, posteriormente la compañía le enviará un código por SNS para cargar una foto de la cédula de identidad o documento permitido. Finalmente, la empresa tiene hasta 24 horas para confirmarle y el usuario lo verifica marcando *555.

Las funcionalidades de estos procedimientos, desde sus teléfonos celulares y plataformas, fueron confirmados a Listín Diario dos usuarios que completaron su proceso.

Este martes Listín Diario se comunicó con el departamento de comunicaciones del Indotel para confirmar si se mantiene el plazo, a lo que indicaron que su presidente, Guido Gómez Mazara, dijo que no habrá prórroga.

Se recuerda que Gómez Mazara explicó que la resolución surgió a raíz de una carta enviada por la Procuraduría General de la República en la que indicaba que durante los últimos 18 meses se reportaron 54,378 celulares robados o extraviados, lo que equivale a un promedio de 3,021 casos mensuales y 100 por día.

“Se estima que cada mes ingresan al país 4,000 celulares robados desde el extranjero, en un mercado donde se contratan cerca de 400,000 líneas móviles prepago mensualmente, de las cuales el 85 % son vendidas de manera informal en la calle, dificultando así su trazabilidad y control, por lo que estamos trabajando en coordinación con la Procuraduría para contrarrestar el robo de los dispositivos móviles en el país”, dijo.