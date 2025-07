Telefónicas en RD reportan un promedio diario de 100 celulares robados o perdidos

Cada día un promedio de 100 celulares robados o extraviados son reportados por las compañías telefónicas en el país, así aseguró el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Según la cifra de Indotel, asciende a 3,021 casos mensuales y un total de 54,378 en los últimos 18 meses, lo que revela un problema que afecta a miles de ciudadanos.

Sin embargo, advierten que la cifra puede ser mayor, ya que estos no incluyen: Los reportes directos a la Policía Nacional (no a las telefónicas), robos no reportados, y las estimaciones de la Procuraduría General de la Republica, que sugiere que la cifra real duplica los datos oficiales.

Celulares robados en el extranjero y el mercado negro

Indotel indicó que se ha registrado 4,000 celulares robados en el extranjero que entran al país mensualmente lo que alimenta un mercado negro de dispositivos.

Entre tanto, las líneas móviles prepagos contratadas es de 400,000 mensualmente.

Mientras que un 85% son vendidas en la calle, lo que dificulta la trazabilidad y el control de estos servicios.

La constante pérdida o robo de celulares representa un agravio económico y genera inseguridad, asimismo puede inducir en otros delitos al acceder a información personal y bancaria de las víctimas.

En una rueda de prensa el pasado mes de junio, Guido Gómez Mazara, director de Indotel, dijo que se ha otorgado un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios para que depuren sus bases de datos y comiencen a exigir la presentación de la cédula de identidad y una fotografía a cualquier persona que desee adquirir una tarjeta SIM en el país.

También indicó que la facilidad para activar llamadas sin necesidad de una tarjeta SIM registrada se ha convertido en una herramienta clave para la delincuencia, que la utiliza para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a reportar los robos, ya que las prestadoras tienen el control de los números de serie denegados, aunque muchas veces estos no están registrados.