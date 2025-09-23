Comunitarios de Villa Mella protestan frente a Obras Públicas

Decenas de comunitarios de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, se apostaron la mañana de este martes frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en reclamo del asfaltado de sus calles.

Con pancartas en mano y silbatos que retumbaban en los pasillos del Ministerio, los residentes exigían que las vías de Villa Satélite fueran reparadas.

“Que terminen la calle, ya no aguantamos más”, “No queremos palabras vacías, queremos hechos” y “No más cuento, no más lodo”, se leía en algunas de las consignas que alzaban mujeres y hombres bajo el sol ardiente.

Parte de las pancartas incluían fotografías que mostraban el mal estado de las calles: tuberías expuestas de agua potable, charcos de lodo y tramos cubiertos únicamente de arena.

Mercedes Brazobán, presidenta de la junta de vecinos, recordó que hace ocho meses realizaron otra protesta y recibieron la promesa de que Obras Públicas intervendría la zona, pero hasta ahora no han visto resultados.

“Solo fueron y echaron gravillas y ya, pero todo sigue igual”, expresó mientras las altas temperaturas hacían que el sudor le corriera por el cuerpo.

La manifestación estuvo custodiada por agentes policiales, quienes intentaron impedir que todos los comunitarios entraran a las instalaciones, proponiendo que solo pasara una comitiva. Sin embargo, los residentes rechazaron la medida, alegando que varias juntas de vecinos estaban presentes y todas merecían participar en el encuentro.

Agentes policiales supervisando la protesta de los comunitarios de Villa MellaLD

Los comunitarios advirtieron que, de no recibir respuesta, trasladarán su protesta al Palacio Nacional.