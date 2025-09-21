Se espera cielo soleado para este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo no se prevén lluvias de larga duración ni acumulados importantes sobre el territorio nacional, salvo la ocurrencia de chubascos aislados en algunas localidades del litoral caribeño.

Sin embargo, la vaguada, aunque continuará alejándose de nuestra área de pronóstico, seguirá aportando suficiente humedad para que, después del mediodía, se generen incrementos nubosos, acompañados de aguaceros dispersos, moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas aisladas, ráfagas de viento e incluso posibles granizadas en distintas localidades del pais.

Dentro esas provincias están El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Elías Piña e Independencia.

Mientras que en el transcurso de la noche las precipitaciones disminuirán de forma significativa.

La temperatura mínima oscilará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.