Grupo de delincuentes atraca a mano armada una farmacia de Paya, en Baní

Un violento atraco en la Farmacia Las Tres Rosas, en la sucursal de Paya, un distrito municipal de Baní, ha puesto de manifiesto la alarmante situación de inseguridad que viven comunidades de la provincia de Peravia.

El asalto, perpetrado por cuatro jóvenes delincuentes encapuchados y armados, ocurrió a las 8:26 de la noche del jueves, generando gran preocupación en la comunidad.

Según un comunicado de prensa de la empresa, los asaltantes intimidaron a los presentes, despojaron a un cliente de sus pertenencias y robaron el dinero en efectivo de las cajas registradoras.

Este hecho, más allá de la pérdida económica, es un reflejo de la creciente vulnerabilidad de los comercios y ciudadanos de la provincia.

Un llamado a las autoridades

En un comunicado, la administración de la farmacia expresó su decepción ante lo ocurrido.

“Resulta decepcionante que quienes trabajamos día a día de manera honesta nos veamos expuestos a hechos tan dolorosos y riesgosos", lamentó.

No se trata solo de un ataque a una empresa, agrega, "sino de un golpe a la confianza y tranquilidad de toda la comunidad”.

La Farmacia Las Tres Rosas ha hecho un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen “medidas contundentes” que garanticen la protección de la ciudadanía y del sector productivo en Baní y sus comunidades.