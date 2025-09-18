Este jueves siguen las lluvias y altas temperaturas

Durante las horas matutinas se generan chubascos aislados sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras, debido a paso de una onda tropical sobre el territorio dominicano, más la incidencia de una vaguada.

Sin embargo, para la tarde, se espera la ocurrencia de aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Azua, Santiago Rodríguez, Santiago, entre otras provincias aledaña.

Así lo establece el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) de este jueves, en el que mantiene bajo alerta contra inundaciones a las provincias La Altagracia y La Vega.

A pesar de las precipitaciones que se esperan, la temperatura seguirá calurosa, debido a la época del año (verano), por lo que se mantienen las recomendaciones de mantenerse hidratados, con agua y jugos naturales, usar ropas ligeras de claros colores, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.

“Para mañana, viernes, quedará humedad rezagada por el paso de la onda tropical, lo que junto a la vaguada favorecerá en horas de la madrugada y durante horas matutinas, la ocurrencia de chubascos locales con tronadas aisladas en Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís. En la tarde, se producirán aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en La Vega, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, entre otras localidades cercanas”.

Tormenta tropical Gabrielle y dos ondas tropicales

El Indomet informa que la tormenta tropical Gabrielle, localizado a unos 1,360 kilómetros al este de las islas de Sotavento, Antillas Menores, se mueve hacia el oeste a unos 24 kph. Con vientos máximos de unos 85 km/h.

“Informamos de una onda tropical ubicada en las cercanías de las islas de Cabo Verde, la cual posee una probabilidad muy baja para su desarrollo en los próximos 2 días y en los siguientes 7 días. También se pronostica que una onda tropical se mueva fuera de la costa del oeste de África para el viernes, se mueve hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical este fin de semana hasta principios de la próxima semana, con posibilidad de un 20 % para 7 días. Por su posición geográfica y trayectoria prevista, mantenemos un seguimiento a estos sistemas y recomendamos a la población estar atenta a nuestros boletines oficiales.