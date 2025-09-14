La agenda que cumplió Raquel Peña este sábado

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, realizó el sábado un recorrido por el Gran Santo Domingo, donde entregó apartamentos, escuelas remozadas y un polideportivo.

La primera parada se ejecutó en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste donde junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), hizo entrega de 608 nuevos apartamentos a igual número de familias en el residencial Hato Nuevo IV, a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz.

“Con gran orgullo inauguramos la segunda etapa de este proyecto en Hato Nuevo, Manoguayabo, estas viviendas son el lugar donde nacerán nuevos sueños, hogares que son el resultado de una visión de un compromiso firme: el de construir un país donde cada familia pueda vivir con dignidad, seguridad y esperanza”, externó la vicemandataria.

Estas nuevas unidades nacionales se suman a 400 entregadas por el Gobierno el año pasado, para totalizar las 1,008 viviendas construidas en esta localidad, totalizando el 100% del proyecto Hato Nuevo IV.

Este complejo habitacional cuenta con 144 apartamentos de 53 m² con dos habitaciones y un baño, y 464 apartamentos de 65 m² con tres habitaciones y un baño, que beneficiarán directamente a 1,830 personas.

Hato Nuevo IV cuenta con múltiples espacios y servicios para el bienestar de los residentes, entre ellos: sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, parqueos (uno por unidad), área de juegos para niños, gazebo, glorieta e iglesia.

La inversión total asciende a RD$1,300 millones, de los cuales RD$782 millones corresponden a inversión privada y RD$518 millones a aporte subsidiado de fondos públicos.

El proyecto también pone en primer plano el protagonismo de las mujeres, que representan un 64% de los beneficiarios, muchas de ellas jefas de hogar en familias, a quienes se les hizo entrega a 36 de ellas de un bono extra, a través del Ministerio de la Mujer.

La vicemandataria continuó el recorrido dirigiéndose al Distrito Nacional, donde encabezó la entrega de nuevas etapas de construcción de tres centros educativos en el Gran Santo Domingo.

Las infraestructuras permitirán el acceso a una educación a cerca de 2,000 estudiantes en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Entre los planteles figura la segunda etapa de la Escuela Fray Ramón Pané, ubicada en el Distrito Nacional, que cuenta con 14 aulas, incluidas dos de nivel inicial, comedor, cancha, parqueo y otras facilidades. Este centro podrá albergar hasta 560 estudiantes.

También fue entregado parcialmente el Liceo Carlita Herrera Fortunato, con 16 aulas, dos de ellas destinadas a estudiantes con condiciones especiales. Además, dispone de biblioteca, laboratorio de informática, plaza cívica y otras áreas que beneficiarán a 490 alumnos.

En Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, se entregó la Escuela Primaria Orlando Martínez, dotada de 15 aulas, varias para nivel inicial, y espacios complementarios como área cívica, verja perimetral y patio. Su capacidad es de 800 estudiantes.

La última parada del recorrido se realizó en el Ensanche Ozama donde la vicepresidenta junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregaron remodelado el Centro Deportivo y Cultural Ozama.

“Este polideportivo es también un compromiso cumplido de nuestro Gobierno para elevar la calidad de vida en cada localidad del país, aquí la juventud de Santo Domingo Este tendrá un lugar digno, moderno y seguro donde practicar deporte, compartir en comunidad y fortalecer los valores”, dijo Peña.

Por su parte el ministro Kelvin Cruz reveló que el Ministerio de Deportes hizo una inversión superior a los 92 millones de pesos en los trabajos de remozamiento.

En sentido general, la obra de aproximadamente cuatro mil 390 metros cuadrados conlleva una estructura metálica que incluye la construcción y remozamiento de la verja perimetral, la instalación de un tabloncillo y tableros con especificaciones de la FIBA, suministro y colocación del juego de pizarra FIBA, un reloj de 24 segundos, dos parales, malla de voleibol y salón multiusos de dos niveles.

Además, incluye zonas de juegos y de combate, gradas, baños para el público y los deportistas, camerinos para atletas, salón multiusos, área de juego infantil, parqueos multifuncionales, zonas exteriores y otras amenidades.