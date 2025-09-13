Ministro de Defensa encabeza recorrido por la frontera junto a asesores del Poder Ejecutivo

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó un recorrido de inspección por la franja fronteriza dominico–haitiana de los principales puntos de control y vigilancia.

Este recorrido abarcó desde Pedernales hasta Dajabón, para constatar la situación de seguridad en la zona y verificar las acciones coordinadas que ejecutan las Fuerzas Armadas junto a otros organismos del Estado.

El teniente general estuvo acompañado por los asesores del Poder Ejecutivo en materia policial, John Huvane y el comisionado para la reforma policial, Luis Ernesto García Hernández. También participaron el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), general de brigada José Rodríguez Coste, ERD.

Durante el recorrido, los acompañantes verificaron las operaciones en marcha orientadas a reforzar la seguridad, enfrentar el tráfico ilícito de mercancías y personas, y proteger la soberanía nacional. Igualmente, constataron los avances en la construcción de los 13 kilómetros correspondientes a la nueva etapa de la verja perimetral.

De igual forma verificaron los trabajos coordinados con la Dirección General de Migración y la Dirección General de Aduanas. Estas acciones tienen como finalidad fortalecer los controles migratorios, garantizar la trazabilidad de las mercancías y asegurar un flujo fronterizo seguro y regulado.