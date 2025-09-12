Contrataciones Públicas garantiza apoyo en investigación sobre contratos en caso SeNaSa

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró este jueves que la institución se encuentra en la disposición de colaborar con las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y la Unidad Antifraude en torno a presuntas irregularidades en contratos vinculados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

“Con relación a ese caso, el Ministerio Público y la Unidad Antifraude están en proceso de investigación. La Dirección General de Contrataciones Públicas estará suministrando toda la información que tanto el Ministerio Público como la Unidad Antifraude requieran para aclarar la realidad de los hechos y que pueda haber una conclusión de las investigaciones”, afirmó Pimentel.

Esto a raíz de los recientes señalamientos sobre la crisis financiera por la que atraviesa Senasa.

Pimentel indicó que la investigación que realiza el MP y la Unidad Antifraude sobre SeNaSa se encuentra en una etapa secreta, por lo que la DGCP no tiene acceso a los detalles del proceso.

Sin embargo, aseguró que la institución está en la obligación de suministrar toda la información que las autoridades requieran.

Recordó que hace dos semanas la DGCP canceló un proceso de contratación directa de SeNaSa, relacionado con la adquisición de una plataforma tecnológica.

Estas declaraciones se produjeron durante el Foro de Contratación Pública: “Transformando la compra pública en bienestar para la gente”, que organiza la DGCP a través del Centro de Estudios e Investigaciones en Contrataciones Públicas (Ceicp).

Ley de Contrataciones Públicas 47-25

Se abordaron las oportunidades y desafíos vinculados al enfoque de triple impacto que plantea la implementación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25, así como los criterios de inclusión, sostenibilidad e innovación en los procedimientos de compras públicas.

También, se reconoció a diez instituciones públicas que aplicaron criterios de la Política de Compras Verdes en sus procesos de adquisición de bienes, obras y servicios.

Durante el evento, que se extenderá hasta este viernes, se abordan temas como los retos y oportunidades de las compras farmacéuticas, la innovación en los procesos de adquisiciones, los criterios de valor por dinero, la economía de triple impacto y las políticas de compras verdes. Asimismo, la DGCP reconocerá a instituciones estatales que aplican buenas prácticas en materia de sostenibilidad.