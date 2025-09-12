Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) explicó que este viernes se esperan chubascos aislados sobre La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, producto del arrastre del viento del este/sureste.

Detalló que una vaguada en altura provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Pedernales, Independencia, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Puerto Plata, siendo moderados a fuertes sobre el norte de Azua, La Vega, Santiago y Elías Piña.

Este viernes el resto del país permanecerá con cielo de pocas nubes y ligeramente grisáceo por leve concentración de polvo sahariano. Las temperaturas estarán la mínima entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Indomet informó que vigila estrictamente una onda tropical por su posición geográfica y recomendó estar atentos a los próximos boletines.

“Se vigila una onda tropical localizada cerca de la costa occidental de África que está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas. Durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema. En las próximas 48 horas presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical, sin embargo, en los próximos 7 días, un 40 %”, dijo en su informe de este viernes.