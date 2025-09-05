Ciclón tropical podría formarse en los próximos días

Un área de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una activa onda tropical, localizada sobre el Atlántico tropical oriental, a cientos de kilómetros al oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde, presenta altas probabilidades de alcanzar categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas, informó el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Este sistema, que es vigilado debido a su posición geográfica, evolución y desarrollo, tiene un 60 % de alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas.

“No obstante, para los próximos 7 días, la probabilidad es de alrededor de 90 %, por lo cual es probable que se forme una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana”, indicó el Indomet.

Para este viernes, la ocurrencia de lluvias se reducirá en gran parte del país, debido al alejamiento de la vaguada en altura.

Sin embargo, Indomet indica que algunos chubascos matutinos se producirán hacia La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, la Sierra de Baoruco, San Cristóbal, sectores de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez y Samaná como consecuencia del arrastre de nubes por el viento del este/sureste.

En la tarde, debido a la humedad asociada a la aproximación de la onda tropical y los efectos locales, se generarán algunos aguaceros con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, especialmente hacia Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de Azua, sur de La Vega, Elías Piña y San Juan.

En cuanto a las temperaturas, Indomet informó que seguirán elevadas, con una sensación térmica más calurosa, debido a la época del año y el viento cálido y húmedo del este/sureste.

Exhorta a la población en general tomar suficiente agua para mantenerse hidratados, use ropa de colores claros y ligeras, estar en lugares frescos y ventilados, evitar recibir los rayos directos del sol entre las 11:00 a. m. y 4:00 p.m.

Las temperaturas estarán, la mínima entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.